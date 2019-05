Claudio Lotito provoca ancora. Il presidente della Lazio, dopo le dichiarazioni di ieri, è tornato a commentare il futuro del suo centrocampista più pregiato, che avrebbe già un accordo di massima con la Juventus. Non secondo Lotito, che alla Gazzetta spiega: "La Juventus non mi ha mai chiesto Milinkovic Savic e, conoscendo la società bianconera, non me lo chiederà. Perché nella vita si chiedono le cose che si possono ottenere".



LA STOCCATA - "La Juve ha provato a prendere Keita a suo modo, invece io l’ho venduto a 30 milioni al Monaco...".