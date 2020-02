Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Rai Sport sulla situazione della Lazio in questo cruciale momento della stagione: "L’importante è che la squadra mantenga questo profilo di determinazione e di umiltà, di spirito di sacrificio. Se manterrà questa ferocia agonistica, potrà dare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. Io penso sempre che nella vita i traguardi si debbano raggiungere e non programmare, l’atteggiamento è quello di chi conquista giorno dopo giorno delle posizioni attraverso il merito. Sia per qualità di gioco che per quanto espresso in campo, la squadra fino a oggi ha meritato la posizione in classifica".