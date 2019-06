Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla a margine dell'assemblea annuale di Federmanager Roma: "Oggi la Lazio è una società che funziona benissimo. Ha chiuso il bilancio a 38 milioni e ha anche coniugato dei risultati del proprio core business non di poco conto: dopo la Juventus è la società che ha vinto più di tutti. Siccome io sono un combattente, stiamo cercando di portare avanti un'altra sfida che, nell'opinione pubblica viene considerata impossibile. Penso che un'azienda sia come una grande famiglia, dove il buon padre di famiglia deve adottare il buon senso e dove tutti devono essere motivati e devono concorrere a una gestione che tuteli, non gli aspetti corporativi, ma l'interesse di tutti coloro che concorrono a fare l'impresa. Nella vita quello che conta è il lavoro di equipe, la determinazione, la strategia chiara dove si vuole arrivare, e soprattutto, il convincimento che tutti sono utili, ma nessuno è fondamentale. Con questa filosofia tutti lavorano per lo stesso obiettivo e si possono raggiungere grandi traguardi".