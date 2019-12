Lotito alla festa di Natale della Lazio lo ha detto chiaramente: dopo la Juventus, in Italia, c'è la Lazio a vincere trofei. E domenica, proprio contro i bianconeri, è il momento di lottare per la Supercoppa: "Dopo la Juventus siamo la società che ha vinto più di tutte. E questo anche grazie a tutto quello che c’è dietro. Ci sono i giocatori, i medici, lo staff, i massaggiatori, quelle persone silenziose che lavorano dietro le quinte per realizzare un progetto. In tanti concorrono per ottenere un risultato, lavorano all’unisono per raggiungere degli obiettivi. Mi sento oggi di interpretare la gioia di tante persone, alcune che non tifano Lazio mi hanno ringraziato per quello che sto facendo. Noi non siamo antipatici, perché lavoriamo con umiltà e sacrificio, basandoci solamente sul merito. Vogliamo che questi valori ci vengano riconosciuti e che vengano affermati. In ogni caso, bisogna rimanere con i piedi per terra. Io non faccio voli pindarici, ma credo in questo gruppo. Ci dobbiamo credere tutti quanti, perché questi giocatori hanno le potenzialità per dimostrare che sono i migliori. In campo e fuori dal campo”.