Il nome di Simone Inzaghi era stato accostato alla Juventus prima dell'arrivo di Maurizio Sarri, ed tornato di moda nell'ultimo periodo con la posizione dell'ex Napoli sempre più traballante. Secondo il Corriere dello Sport però il presidente Lotito vorrebbe blindare Inzaghi sulla panchina della Lazio e l'ha detto anche all'allenatore biancoceleste prima della partita con la Juve. La volontà della società è quella di incontrarsi per discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Inzaghi però ha chiesto delle garanzie tecniche che vanno dalla conferma dei big a nuovi acquisti per allungare la rosa.