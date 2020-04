8









Claudio Lotito ha parlato a Lazio Style Radio. Ecco le sue dichiarazioni



RIPARTIRE - "Nessuno vuole prendere sotto gamba la salute dei cittadini e dei propri dipendenti, ma tutte le attività lavorative, se in deroga con l'autorizzazione dei prefetti, possono essere in condizioni ottimali, senza rischio di contagio".



TRAUMA - "Non si tratta di una questione ludica, ma di attività lavorativa. Se blocchi queste persone 2-3 mesi, crei un trauma perché perdono la condizione. Quindi se ci sono tutte le condizioni ideali, come nel nostro caso a Formello, non c'è alcun rischio di contatto e di contagio".



ATLETA - "Un atleta ha una condizione fisica migliore rispetto agli altri, ha un controllo medico di 24 ore. Quindi non capisco perché non debba allenarsi. Non c'è un protocollo scientifico che dice il contrario. Io rispetto a pieno le regole dello Stato, ma non c'è nessun parere medico-scientifico che metta a repentaglio la salute dei giocatori durante la propria attività".



LAVORO - "L'allenamento non è un fatto ludico, ma lavorativo, così come lo è per un operaio andare in fabbrica. Mi auguro che ora la situazione migliori, mi aspetto che si torni presto ad allenarsi, sempre nel massimo rispetto delle regole. Il nostro centro sportivo è uno dei più grandi d'Italia, ha il personale idoneo per poter proseguire la propria attività".