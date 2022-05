"Sergej non è in vendita e non andrà alla Juventus di certo". Poche parole, un concetto chiaro. E' il messaggio che Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto mandare - riportato sulle pagine de Il Messaggero - a tutto il mercato e forse anche allo stesso Milinkovic-Savic e al suo agente Kezman. Nei giorni scorsi si è parlato tanto del possibile colpo bianconero, un club che corteggia il serbo da sempre e che lo vorrebbe portare a Torino, ma oggi sembra essere sceso il gelo. Difficile trattare con Lotito, più che mai se è la Juventus a bussare alla sua porta, ma l'estate è lunga. La Juve, intanto, prosegue la trattativa con Paul Pogba e si guarda intorno. Milinkovic è in scadenza nel 2024 e il rinnovo non ci sarà: Lotito chiede 65-70 milioni di euro per lui, anche se sembra aver messo il veto alla Juve. Destinazione che Sergej avrebbe apprezzato, eccome.