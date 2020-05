Sulla Gazzetta dello Sport di oggi, ancora spazio a Claudio Lotito e allo 'strano complotto' che lo riguarderebbe. Dopo la querelle di ieri - che proseguirà in tribunale - proprio con la Rosea, il quotidiano sottolinea come la stagione dei biancocelesti stia andando praticamente senza episodi sfavorevoli. A partire dai rigori assegnati: ben 14, cinque in più delle squadre seconde in questa classifica stilata da Gazzetta. Primato che resiste anche nei rigori subiti: soltanto 3 così come l'Inter. La Juve ne ha subiti 8 e ricevuti altrettanti.