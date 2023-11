Il presidente della Lazio Claudioha parlato all’evento in onore dei 40 anni dell’inno “Vola Lazio Vola”, citando anche la Juventus. Queste le sue parole:"La società gode di buona salute, ha tutta una serie di organizzazioni che ci rende un club forte. Siamo un punto di riferimenti nei fatti. Parliamo poco ma cerchiamo di fare i fatti. Non c’è stato mai un riferimento certo nella società, il padrone che dice io ci metto la faccia e combatto per la Lazio. Faccio un esempio pratico. Noi eravamo un feudo della Juve, prima prendevano i giocatori da noi, adesso succede il contrario".