"Ho detto ad Abodi (allora presidente della Lega di B ndr): Andrea, dobbiamo cambiare. Se me porti su il Carpi... Una può salì ... Se mi porti squadre che non valgono un c..., noi fra due o tre anni non ci abbiamo più una lira. Perché io quando vado a vendere i diritti televisivi, che abbiamo portato a 1,2 miliardi grazie alla mia bravura, sono riuscito a mettere d'accordo Sky e Mediaset, in dieci anni mai nessuno. Fra tre anni se ci abbiamo Latina, Frosinone.. chi c... li compra i diritti? Non sanno manco che esiste, Frosinone, il Carpi... E questi non se lo pongono il problema!". Ricordate? Fu una telefonata registrata il 28 gennaio 2015 da Pino Iodice, direttore generale dell'Ischia in Serie C: la girò subito a Repubblica, scatenando le proteste e la furia di tutti. Anche in quel caso, la giustizia sportiva sia quella ordinaria decisero di archiviare il caso. Potrebbe accadere lo stesso con l'ultimo fascicolo aperto dalla Procura.