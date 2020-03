Scegli carta Hybrid Juventus e partecipa al concorso!

Tutti predicano prudenza, solitudine isolamento. Il Paese è fermo, restano aperti solo i servizi essenziali. Ma Lui freme.D’altra parte, pensate un po’, s’inventarono addirittura una guerra mondiale per fregargli lo scudetto.Oddio, Lui non era ancora nato, ma la sua squadra sì e poi, sul campo, lo scudetto non lo aveva ancora vinto, però lo “regalarono” al Genoa, squadrone dell’epoca (un po’ la Juve di oggi). E, oggi, che se inventano? Sto coronavirus che, insomma, sì beh, però, nun esaggeramo, sta a cala’. Perché, secondo Lui,(ah! la gggggggeeeeopolitiga). Cioè - come afferma il Suo addetto stampa - lasciare ancora, in tempi di Repubblica, che s’imponga “la Monarchia sabauda”.Il vassallo Paratici? Il re Agnelli? No. Un fidatissimo sicario, amico dei bianconeri, che dirige una banda complice, anch’essa con la maglia a strisce.Cosa s’è inventato per far vincere la Juve e procrastinare la riapertura del campionato? Ha mandato a casa metà squadra (per altro, essendo permesso) concedendo ai calciatori di raggiungere il proprio Paese d’origine, proprio come ha fatto la Juventus.Tutto questo mentre, come è evidente, il Covid-19 è in vistoso calo, praticamente debellato e si potrebbe cominciare a rigiocare fra una settimana., non per la salute, non per il propagarsi dell’infezione, bensìPer mettere fine all’orrida congiura e ristabilire un barlume di giustiziail quale potrebbe dare quello che ha “fregato” alla Lazio nel 1915. La Juve e l’Inter, in un momento di emergenza nazionale, potrebbero dimostrare quella sensibilità che alle squadre del Nord è sempre mancata.