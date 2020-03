Claudio Lotito ed Aurelio De Laurentiis contro tutti. Come riporta Calciomercato.com, nonostante gli appelli, soprattutto dell'AIC, e la decisione di alcune società come il Milan che hanno deciso di posticipare la ripartenza degli allenamenti (dal 23 marzo al 3 aprile), Napoli e Lazio hanno deciso rispettivamente di rimettersi al lavoro mercoledì 25 e giovedì 26, scelta quest'ultima che i biancocelesti renderanno ufficiale nelle prossime ore. Di fatto, rispettando le indicazioni dell'ultima ordinanza del Ministero della Salute sulla possibilità di svolgere attività all'aperto ma contravvenendo ai suggerimenti che i medici sportivi e il presidente dell'AIC Tommasi avevano dato a più riprese circa l'opportunità di riaprire i battenti non prima del 3 aprile. Lotito e ADL contro tutti.