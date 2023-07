Il mercato della Lazio non decolla, ma Claudioè attivissimo in politica. Il presidente della Lazio, eletto in Parlamento con Forza Italia, ha suggerito al ministro Abodi il nome del nuovo presidente di Sport e Salute: suo cognato Marco Mezzaroma, col quale condivideva il controllo della Salernitana prima della promozione in Serie A.La Lazio ha con Sport e Salute – stando alla relazione semestrale del club biancoceleste – 786 mila euro di debito per i canoni di utilizzo dello stadio Olimpico. E altri 600 mila euro per fatture da ricevere. In tutto, quasi 1,4 milioni di euro.