Ora tocca a Claudio Lotito prendere decisioni e varare il suo piano stipendi. Che poi tanto suo non è. Il presidente della Lazio, infatti, si sta appoggiando al modello Juve, già utilizzato dai club bianconeri, per tagliare le spese in questi mesi di ristrettezze economiche. Due ore di confronto con almeno due mesi di stipendio in ballo, da spalmare e/o da togliere. Com'è andata? Per ora male: "Gli italiani - si legge sul Corriere di Roma - l’hanno presa male, gli stranieri peggio. Si potrebbe arrivare a una soluzione tipo quella della Juve, per la quale Lotito si è complimentato con Agnelli in un’assemblea di Lega: la mensilità di marzo non verrebbe pagata, quelle di aprile, maggio e giugno sarebbero spalmate durante la prossima stagione. Questa è l’idea del presidente, a patto che il calcio riparta". I giocatori hanno idee diverse.