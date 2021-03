Incredibile ma vero: Lotito viene condannato per gli errori sui tamponi e l'opinione pubblica si scaglia contro la. Sì, tutto concreto, tutto reale, seppur appartenente alla sfera social.In tanti si sono infatti scagliati contro la decisione di non sanzionare la Lazio con dei punti di penalizzazione e il primo pensiero è stato quello di collegare la vicenda tamponi in casa biancoceleste con la questionee l'esame farsa per la cittadinanza italiana.Due storie profondamente diverse che hanno però scatenato juventini e antijuventini. Per i primi, "come mai Lotito non ha avuto tutto questo clamore mediatico?". Per i secondi: "Stanno preparando il terreno per una sanzione ridotta ai bianconeri".