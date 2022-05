In occasione della presentazione del libro su Valentina Vezzali intitolato "La regina del fioretto", il presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato così la vittoria della Roma in Conference League: "Vedo sempre le cose in casa mia e non quello che succede in casa degli altri. I miei stimoli nascono dal fatto che, dopo la Juventus, in Italia la Lazio ha vinto più di tutte, con tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Detto questo, ogni volta che vince il merito fa sempre piacere. Nel momento in cui ci sono competizioni internazionali sono un italiano e faccio in modo che prevalgano gli interessi nazionali".