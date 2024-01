"Io lavoro a fari spenti. Fatti e non parole è sempre stata la mia politica. Io ho salvato e ripristinato la Lazio in tranquillità anche per il futuro, e poi ho portato il maggior numero di trofei dopo la." - Claudio, presidente della, ha espresso chiaramente il suo approccio durante un intervento alla Regione Lazio. Queste parole riflettono la filosofia di Lotito, focalizzata sull'azione e sui risultati tangibili, evidenziando il suo ruolo cruciale nel garantire la stabilità e il successo sportivo per la Lazio, con un occhio al futuro del club nel calcio italiano.