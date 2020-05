5









E' stato convocato in procura federale il numero uno della Lazio, Claudio Lotito. Il motivo? L'intervista a Repubblica in cui lanciò sospetti particolari su Juve-Inter: "Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l'avete vista...", le sue parole.



COSA INTENDEVA? - Come raccontato da Il Tempo, Lotito ha insinuato il dubbio. E la FIGC ha voluto vederci chiaro: gli inquirenti chiederanno al patron biancoceleste cosa intendesse, andando nello specifico. Sia chiaro: non per sospetti supportati da indizi, è esclusiva prassi d'ufficio. La Procura, infatti, è tenuta ad aprire un fascicolo: quello che accadrà in seguito dipenderà solo e non esclusivamente dalle risposte di Lotito. Se il presidente dovesse fornire elementi che metteranno in discussione la regolarità di quella gara, allora e solo allora si potrebbero aprire le indagini. RISCHIA ANCHE LOTITO - Non solo: anche Lotito rischia. Gli inquirenti, se dovessero trovare inconsistenti le parole del laziale, potrebbero procedere al deferimento per dichiarazioni lesive, seguendo l'articolo 23 del nuovo codice di giustizia sportiva. 60 giorni per capire e vedere quali saranno le conseguenze di quella che è sembrata a tutti una battuta. Di dubbio gusto, forse maliziosa, ma solo una battuta.