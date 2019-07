Claudio Lotito, arrivato oggi nel ritiro della sua Lazio ad Auronzo di Cadore, ha così parlato ai microfoni dei giornalisti presenti: "Oggi la Lazio è un punto d'arrivo, prima era un club di passaggio", le sue parole riprese da Sport Mediaset. Subito dopo, il focus è su Milinkovic, ancora in orbita Juve: Lo scorso anno ho combattuto per non far partire Milinkovic, quest’anno ho meno armi ma non stiamo lavorando per privarcene. Anzi, sarà lui a decidere che tipo di approdo deve avere. Ha giuste e corrette ambizioni, non vogliamo tarpargli le ali. Vuole un club tra i primi 10 al mondo. Speriamo si creino le condizioni per diventare presto noi uno di quei top club. Prezzo? Uno ha un prezzo quando lo si mette in vendita. Le condizioni le decidiamo noi".