Prima della trasferta di Torino contro la Juve, infatti, il presidente biancoceleste è stato nel centro sportivo per incitare tutti alla vigilia della sfida con la Juventus in una gara che non vincono allo Stadium dal 2017. Come riporta Il Messaggero, il numero uno ha ribadito di avere una grande squadra e che starà a loro dimostrare di esserlo sempre sul campo. Niente passi falsi come Genoa e Lecce, ma vuole una nuova prestazione come quella di Napoli.