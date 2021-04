12 mesi. E' questo il periodo di squalifica scelto dalla Corte d'Appello della Figc per il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sul caso relativo ai protocolli anti Covid. La Lazio farà ricordo al Collegio di garanzia del Coni, ma, per ora, Lotito decade da ogni carica federale perché supera i 12 mesi di squalifica in 10 anni. Per tanti, la sentenza non andava 'ristretta' al presidente, ma allargata anche al club. E c'è chi si augurava una penalizzazione in classifica...



Anche Ziliani ha commentato la sentenza, paragonando quanto fatto da Lotito al caso Suarez e non solo.