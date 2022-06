Dopo John Thorrington, co-presidente e direttore generale , anche l'allenatore delSteveha espresso la sua soddisfazione per l'arrivo in California di Giorgio, ufficializzato nella giornata di oggi. Ecco le parole del tecnico sull'ex: "L’esperienza di Giorgio sarà di valore inestimabile per noi. È uno dei migliori difensori di sempre, ha una profonda conoscenza del gioco e la capacità di avere un impatto sui nostri giovani giocatori sia dentro che fuori dal campo. Il suo acquisto è il completamento perfetto del lavoro che stiamo facendo ogni giorno".