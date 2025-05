Lorenzo Musetti vola in semifinale a Roma: la dedica juventina

AFP via Getty Images

Lorenzo Musetti firma un’impresa straordinaria agli Internazionali d’Italia, conquistando un posto in semifinale dopo aver battuto il campione in carica Alexander Zverev. Il giovane azzurro si è imposto con i parziali di 7-5, 6-4 al termine di oltre due ore di tennis ad altissimo livello. Una prestazione praticamente perfetta: nel primo set ha lottato con tenacia, annullando ben quattro set point, mentre nel secondo ha preso il comando, dominando con variazioni continue e colpi da applausi che hanno mandato in confusione il tedesco.Con questa vittoria, Musetti centra la terza semifinale consecutiva in un Masters 1000, dopo Monte-Carlo e Madrid, confermando il suo straordinario stato di forma. Ora lo attende un’altra sfida affascinante: venerdì affronterà Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, contro cui ha vinto una sola volta in cinque incontri.

A fine match, visibilmente emozionato, Musetti ha lasciato un messaggio alla telecamera che ha fatto sorridere i tifosi juventini: “Fino alla fine”, il motto della sua amata Juventus. Un gesto spontaneo che racconta la passione e l’orgoglio di un ragazzo che, con talento e cuore, sta incantando Roma e l’Italia intera.