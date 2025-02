Lorenzo Lucca è fuori rosa? La decisione dell'Udinese

Getty Images



Udinese, la decisione su Lucca

L'attaccante dell'Udinese Lorenzonel corso dell'ultima sfida di campionato è stato protagonista di un gesto che ha fatto discutere. Al punto che un susseguirsi di voci lo vedeva addirittura fuori rosa dall'Udinese. Il giocatore è anche stato spesso accostato alla Juventus per il suo futuro ma secondo Sky è arrivata la decisione del club friulano.Il club bianconero infatti avrebbe deciso di non mettere il giocatore fuori rosa ma semplicemente di fargli pagare una maxi multa prima di far ritornare il sereno.