Lorenzo Lucca, ci siamo: ecco dove giocherà

Sta per concludersi la trattativa tra Napoli e Udinese per il trasferimento di Lorenzo Lucca. Come riportato da Sky Sport, nel pomeriggio di mercoledì 16 luglio i due club hanno avviato lo scambio dei documenti necessari per definire l'operazione, segnale evidente che l'accordo è ormai ai dettagli finali.L'attaccante classe 2000, reduce da una stagione positiva con la maglia bianconera, è pronto a vestire l’azzurro e a mettersi a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico salentino potrà così contare su un nuovo rinforzo offensivo, in attesa di capire il futuro di Victor Osimhen, sempre più vicino a lasciare il club partenopeo.

Il Napoli si conferma tra le società più attive di questa sessione estiva di mercato, intenzionato a rilanciare il proprio progetto tecnico dopo un’annata deludente. L’arrivo di Lucca rappresenta un investimento importante per il presente e per il futuro: fisico imponente, buona tecnica e margini di crescita interessanti, caratteristiche che hanno convinto la dirigenza azzurra.La fumata bianca è attesa a breve: Lorenzo Lucca è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Napoli.