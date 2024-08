Esordio ieri per Lorenzo Anghelè con la Juventus agli ordini di Thiago Motta. Nel corso della gara vinta dai bianconeri per 3-0 sul Verona. Una prima volta una di quelle che non si scordano per Lorenzo Anghelè, un sogno che si realizza per il giovane. Questo il suo messaggio sui social dopo l'esordio:"Un sogno che si avvera poter esordire in Serie A con questa maglia, un’emozione così forte che non riesco a descrivere".