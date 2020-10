Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute e deputata del Pd, è intervenuta a Radio Goal: "Il Napoli ha fatto bene a non partire alla volta di Torino per il match con la Juventus? Non bene, benissimo. Il Coronavirus è una cosa serissima. Ritengo che la sentenza del Giudice Sportivo sia molto grave. Non si può punire la squadra del Napoli per avere rispettato un provvedimento di una autorità sanitaria quale è l'ASL. Si è creato un pericoloso precedente. Il protocollo è un atto tra le parti che ha una prevalenza generale ma non può essere superiore ad una autorità sanitaria quale è anche la Asl. Il diritto alla salute è un diritto sempre prevalente e costituzionalmente garantito".