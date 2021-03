Intervista da Radio Kiss Kiss, Loredana Bertè ha attaccato un po’ tutti, anche la Juventus: "Tre vaffa...? Il primo a Meghan Markle che ha rotto con l’intervista dove diceva str... contro la Regina. Il secondo è per i no-vax! Il terzo e ultimo alla Juve, perché mi ha rovinato la serata con i tempi supplementari abbassandomi lo share!". Inoltre, in collegamento per presentare il singolo “Figlia di”, la cantante ha dato i voti ai volti del Festival di Sanremo: "Io penso che abbiano sbagliato mestiere. Hanno tirato certe stecche che mi veniva da tirare le scarpe alla televisione. Bugo? Braccia rubate all’agricoltura! Mi sono piaciuti tantissimo i Maneskin, Madame, Elodie, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Achille Lauro, Fedez e Francesca Michielin. Gli altri? Zero assoluto!".