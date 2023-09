Il comunicato dell'Ordine dei Giornalisti della Campania:"L’Ordine dei Giornalisti della Campania condanna ancora una volta i comportamenti del Calcio Napoli quando si relaziona con il mondo dell’informazione. L’ultimo scivolone oggi in un comunicato stampa nel quale si definiscono ‘cazzate’ le notizie pubblicate da alcuni media. L’Ordine della Campania esprime forte disappunto, in particolare per il linguaggio utilizzato che scredita l’operato dei giornalisti".