Juventus, le 5 notizie del 9 marzo 2024

Lasi prepara con determinazione per affrontare l'importante sfida contro l'Atalanta, lavorando duramente durante l'allenamento mattutino presso la. Con l'obiettivo di tornare alla vittoria e scacciare la crisi che ha caratterizzato le ultime prestazioni, i giocatori si concentrano sull'affinare gli ultimi dettagli in vista di un match cruciale, fondamentale per consolidare una posizione che varrebbe l'accesso alla prossimaMa la giornata non si è esaurita qui: nel pomeriggio, si è tenuta la conferenza stampa del tecnico Massimiliano, momento atteso per delineare le strategie e le aspettative della squadra riguardo alla sfida imminente.Nel frattempo, sul fronte del calciomercato, la Juventus sembra muoversi con interesse verso Mario, difensore centrale. Con il contratto in scadenza a luglio e una risposta titubante all'offerta di rinnovo da parte dei Colchoneros, il giocatore spagnolo potrebbe essere un obiettivo interessante per il club bianconero. Cristiano Giuntoli ha avviato i primi contatti con gli agenti di Hermoso, e calciomercato.com riporta che si stanno valutando le possibilità per portare avanti l'operazione.