L'ex calciatore della, Giancarlo, intervenendo dagli studi di Sky Sport, ha suggerito a Massimilianodi considerare un cambio di modulo. "Allegri non mi ascolta e continua a insistere sul 3-5-2. Io ritengo che dovrebbe optare per tre punte, poiché non eccelle nello sviluppo del gioco, semplificandolo con un tridente. Dovrebbe credere in questa soluzione e provarla fin dall'inizio," ha dichiarato Marocchi, evidenziando la sua opinione sulle scelte tattiche del tecnico bianconero.