Francoha parlato a Pressing della corsa Scudetto. Queste le sue parole sulla Juventus:"Ci può essere questo clima dove vogliono fare la forca ad Allegri, ma se la Juventus avesse preso Kessie e Lukaku vinceva lo Scudetto fumando la sigaretta. Siccome non ha preso nessuno è evidente che questa è una squadra che ha alti e bassi e non è ancora matura per essere chiamata Juventus".