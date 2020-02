di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Il tecnico del Brescia Diego Lopez parla a fine partita dopo la sconfitta con la Juve: "Siamo arrivati 2-3 volte sulle fasce, vedendo anche gli spazi che potevano lasciare sono stati ben occupati, soprattutto i nostri due trequarti che sono andati ad occupare quei due spazi li. E' importante che la squadra abbia mantenuto l'ordine ha tenuto in vita la partita quasi fino alla fine. Quando non fai punti è sempre molto più complicato ma i presupposti ci sono. Vedendo come ha giocato la squadra contro una grande squadra contro la Juve".



ASSENTI - "Bisogna parlare di chi c'era, bisogna dare importanza a chi c'era, è un gruppo sano con dei valori che va rispettato al massimo".



DONNARUMMA BALO - "Convivenza? Oggi era molto difficile. Secondo me sono due giocatori che in Serie A possono giocare, bisogna vedere anche i momenti della partita, si può fare".