Come ricorda Gazzetta, il Sassuolo di Alessioha già espugnato una volta l’Allianz Stadium: è successo la stagione scorsa, quando i neroverdi vinsero 2-1 con rete decisiva di Maxime Lopez. E in porta, anche in quell’occasione, c’era Mattia Perin, che sarà titolare stasera perché Szczesny è infortunato. Mancherà invece Maxime Lopez, squalificato, ma ci sarà Davide Frattesi, autore dell’1-0 nel primo tempo. Il momentaneo pari bianconero fu firmato da Weston McKennie.