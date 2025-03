Lookman-Juventus, la situazione e la posizione dell'Atalanta: le ultime

Lookman-Juventus: la situazione

Oltre a esserlo in campo domenica all'Allianz Stadiumsono state protagoniste sul mercato in estate, dove non sono mancate le polemiche per il trasferimento diUn'operazione molto lunga, che ha visto il muro del club bergamasco per molto tempo fare muro nonostante i tentativi concreti della Juve. L'olandese però non è certo l'unico giocatore che piaceva al club bianconero e che piace tutt'ora. Tra i profili graditi c'è ad esempio Ademola Lookman, che fa gola a tante squadre.

Lookman lascia l'Atalanta?

Lookman, come riferisce la Gazzetta, è molto più di un desiderio di mercato tanto che Giuntoli si è mosso mesi fa con l'entourage del giocatore cercando di capire quale fosse la situazione e in che modo la Juve potesse inserirsi in un eventuale corsa per ingaggiarlo. La concorrenza principale per il calciatore si legge, potrebbe arrivare dalla Premier, esattamente come per Ederson (che compare allo stesso modo sulla lista degli osservati speciali). "Sia Lookman sia Ederson sarebbero dei giocatori ideali per il progetto Thiago Motta, ma per entrambi servirebbe un sacrificio economico importante pari a quello fatto per Koopmeiners".Lookman era già stato vicino a lasciare l'Atalanta in estate, quando si era mosso concretamente il PSG per il giocatore nigeriano. L'Atalanta però, consapevole di perdere già Koopmeiners, non ha voluto lasciar partire l'attaccante. La situazione si potrebbe riproporre tra pochi mesi e a quel punto non è detto che la dea abbia ancora la forza per trattenerlo. Sarebbe comunque un'operazione costosa e complicata per la Juventus.