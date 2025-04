Lookman-Juventus, quanti dubbi: dai costi al ruolo, ecco cosa può frenare l'affare

Getty Images

Non è un segreto che tra i profili monitorati dallaper rinforzare l'attacco ci sia anche, classe 1997 in forza all'Il nigeriano, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano, è stato individuato dalla dirigenza bianconera come uno dei potenziali innesti ideali per alzare il livello della squadra, sia in ambito nazionale che internazionale.Il valore dell’esterno offensivo nigeriano è fuori discussione. Con(di cui 18 in 36 gare nel corso di questa stagione), Lookman si è rivelato uno dei protagonisti assoluti delle ultime tre stagioni dell’Atalanta, culminate con il trionfo in Europa League dello scorso anno. Indimenticabile, in particolare, la sua tripletta nella finale contro il Bayer Leverkusen. Oltre al fiuto del goal, Lookman ha dimostrato di saper incidere profondamente sull’andamento delle gare e delle stagioni. Non stupisce, dunque, che la Juventus – così come altri top club – stia considerando seriamente il suo profilo.

Guardando però oltre il valore tecnico, come scrive Calciomercato.com, emergono alcune possibili criticità legate a un eventuale trasferimento. L’Atalanta, infatti, valuta il giocatore non meno di 60 milioni di euro, una cifra analoga a quella chiesta perla scorsa estate. Una spesa simile sarebbe giustificabile solo in presenza della qualificazione alla prossima Champions League. E poi resta il dubbio se, in un contesto di mercato sempre più competitivo, l’investimento possa davvero valere la pena.Proprio la trattativa per Koopmeiners resta un esempio emblematico. La lunga e complessa negoziazione tra Juventus e Atalanta per il centrocampista olandese, fatta di certificati medici, rilanci e trattative estenuanti, si è conclusa solo quando la società bergamasca ha ottenuto quanto richiesto. Il tempo in cui l’Atalanta rappresentava una “miniera” conveniente per i bianconeri sembra ormai appartenere al passato. Oggi il club dei Percassi è a tutti gli effetti una realtà stabile da Champions League, capace di trattare alla pari con le big italiane.Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda l’impatto tecnico. Come già accaduto con altri giocatori esplosi sotto la guida di, uscire dal sistema atalantino potrebbe comportare un calo di rendimento. Anche la carriera di Lookman, prima dell’arrivo a Bergamo, non lasciava presagire un impatto così determinante.Infine, un ulteriore dubbio riguarda il ruolo stesso di Lookman. La Juventus, in questo momento, sembrerebbe avere più bisogno di almeno un centravanti puro, piuttosto che di una seconda punta o esterno offensivo. Conin scadenza tra un anno e lontanissimo dal rinnovo, Arek Milik mai rientrato dall'infortunio e Randal Kolo Muani al termine del prestito , la priorità in attacco potrebbe essere diversa. Inoltre, l’arrivo di Lookman rischierebbe di creare sovrapposizioni tattiche con Kenan Yildiz, su cui alla Continassa si punta molto nell'ottica di un progetto a lungo termine.

