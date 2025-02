Lookman, c'è anche la Juventus: cosa filtra verso l'estate

Getty Images

La rosa dellasembra destinata ad andare incontro ad altri importanti cambiamenti in estate, con alcune uscite ormai praticamente scontate - una su tutte quella di Dusan Vlahovic - e nuovi acquisti che saranno possibili soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, che porterebbe nelle casse del club le risorse necessarie per investimenti di peso. Uno di questi potrebbe riguardare, attaccante nigeriano in rotta con l'che andrebbe a rinforzare il reparto avanzato della squadra bianconera portando tutta la sua qualità ed esperienza.

La Juventus può prendere Lookman?

Sulle sue tracce, come scrive Calciomercato.com, c'è però anche il, che ha rimandato all'estate la sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia e vorrebbe affiancare a David Neres un giocatore con caratteristiche diverse, capace di vedere di più la porta. Lookman accontenterebbe sia lo staff tecnico che la dirigenza del club partenopeo, così come farebbe alla Juventus. La situazione, dunque, è da monitorare, anche se comunque, quest'anno più che mai, tutto sul fronte mercato dipenderà dai risultati che la Juventus riuscirà a ottenere entro la fine della stagione.