2









Moreno Longo, ex allenatore del Torino non confermato dopo la salvezza conquistata, ha parlato a Sportitalia, così: "Quando cambia il ds spesso cambia anche l’allenatore - ha continuato Longo - La giornata prima della fine del campionato ho parlato con Vagnati, mi ha detto che stava trattando Giampaolo ma che se non fosse arrivato avrebbe lasciato la porta aperta alla mia permanenza. A quel punto però non stava bene a me. Mi sarei aspettato di poter avere sul tavolo quantomeno delle scelte ma da parte mia non c’è alcun tipo di rancore: il Toro è la squadra della mia città, quella in cui sono cresciuto, quella che mi ha dato la possibilità di diventare uomo, calciatore e allenatore”.



JUVE - “Spero di trovare una squadra che mi dia la possibilità di fare quello che non ho potuto fare al Torino. Se un giorno mi dovesse chiamasse la Juventus? Direi no, non andrei mai. Ho una storia personale che è legata una società che merita rispetto”.