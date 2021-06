Nella puntata di lunedì dell'Osservatorio Romano, l'esperto di mercato di Calciomercato.com Daniele Longo è stato interpellato dal nostro direttore editoriale Marcello Chirico su un possibile obiettivo della Juventus per il centrocampo: Sergej Milinkovic-Savic. Secondo Longo il serbo è in cima alle preferenze del club bianconero, anche se la Lazio comprensibilmente chiede tanti soldi per farlo andar via. Con 60 milioni e una contropartita il muro di Lotito può sgretolarsi...