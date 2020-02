Il giornalista Bruno Longhi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi sul momento della Juventus: “Sarri ha ammesso di essersi adattato alle caratteristiche della Juve. Ha dovuto constatare il fatto che i bianconeri hanno caratteristiche diverse rispetto al suo ex Napoli e quindi ha dovuto comportarsi di conseguenza. Le critiche alla Juve sono arrivate per un primo tempo inguardabile. Non si può vedere una squadra che punta in alto ridotta così contro una squadra sesta in Ligue 1”.



SULL’EUROPA LEAGUE – “Sia Inter che Roma dovrebbero puntare su questa competizione. Dà prestigio anche se in molti la sottovalutano, oltre a concedere accesso diretto alla Champions".