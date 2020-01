Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare anche di Juventus. Longhi ha voluto soffermarsi sulla situazione di Emre Can, ai margini in questa prima metà di stagione, ma non pubblicamente sul mercato: "​Emre Can non è mai entrato nelle grazie di Sarri, non ha le caratteristiche che richiede il tecnico. La considerazione per il tedesco è l'esatto contrario di quella per CR7 per fare un parallelo" ha detto Longhi.



SU ANASTASI - "Oltre al campione sul campo, Anastasi era di una disponibilità e bontà che colpiva sempre. Sembrava quasi che si dimenticasse di essere un campione fuori dal rettangolo verde"