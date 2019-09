Si vince con la difesa, ha insegnato la Juventus in questi 8 anni di successi ininterrotti. Eppure, questo inizio di campionato ha fatto registrare dati allarmanti per la retroguardia bianconera: c'è, inoltre, l'Inter che ha fatto mercato apposta per rinforzare con Godin un reparto collaudato già da Skriniar e De Vrij. Insomma, i nerazzurri ci hanno provato a colmare il gap, ma come ha ricordato Bruno Longhi, giornalista, ai microfoni di Radio Sportiva, è ancora presto per dare giudizi assoluti: "​Difesa dell'Inter più forte della difesa della Juventus? Se analizziamo i singoli, ai bianconeri manca Chiellini e De Ligt deve ancora ambientarsi, mentre i nerazzurri hanno tutti interpreti navigati. Dobbiamo poi considerare anche il filtro del centrocampo"