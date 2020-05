Una manifestazione con momenti di violenza e scontri con la Polizia ha visto protagonisti oggi a Londra i teorici della diffusione del coronavirus per colpa della tecnologia 5G. I contestatori si sono dichiarati anche contrari al vaccino antivirus e al lockdown imposto dal Governo inglese.



Un plateale “abbraccio di gruppo” è stato organizzato fuori dal quartier generale della polizia di Scotland Yard da uomini, donne e bambini che esibivano cartelli di protesta ("I miei diritti, la mia libertà di parola, il mio corpo” "Nessun domiciliare, nessun 5G") per poi appunto abbracciarsi tutti insieme in protesta contro le linee guida del governo sul distanziamento sociale. La polizia è dovuta presto intervenire per separare il gruppo e arrestare un uomo che aveva aggredito dei poliziotti.