Il mercato della Juventus non si è ancora sbloccato. Qualche trattativa c'è e potrebbe andare concretizzandosi nelle prossime ore, sia in entrata che in uscita. La Juve aspetta occasioni per comprare, ma pensa anche ai sostituti in caso di qualche cessione. Pronto a dire addio c'è sicuramente Ramsey, che però non dovrebbe essere rimpiazzato, ma con la valigia quasi pronta potrebbe esserci anche Arthur Melo. L'Arsenal, infatti, continua nel pressing sul brasiliano, che continua a vedere il Mondiale in Qatar come obiettivo da non mancare e per farlo deve giocare. Per Massimiliano Allegri, ricorda Tuttosport, il centrocampista è tutt’altro che una riserva inutilizzabile, anzi nella testa del tecnico frulla, tra le altre, l’idea di sfruttare le geometrie dell’ex Barcellona anche per consentire a Manuel Locatelli di agire qualche metro più avanti, purché Arthur non s’innamori troppo del pallone portandoselo con sé in giro per il campo. Può comunque partire? Sì, ma con un sostituto, il messaggio chiaro di Allegri, che condivide l'idea con la dirigenza. L’Arsenal però insiste, vuole un prestito semestrale pagando i 2,5 milioni netti, mentre la Juve pensa a una soluzione più lunga, nonostante l'alta valutazione del suo cartellino. Il canale resta e rimarrà aperto anche nei prossimi giorni, in attesa che qualcosa sblocchi o chiuda l'affare. Intanto, la Juve spera di salutare l'alto ingaggio di Aaron Ramsey, sebbene in Premier manchi il guizzo di un club di prima fascia, gradito al giocatore, e pensa a Denis Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach. ​Restano vivi come nomi anche Bruno Guimaraes, più per l'estate, e Paredes, oltre all'idea del ritorno anticipato di Rovella. Ma il tempo scorre...