Nell'intervista a TuttoCagliari.net, l'ex centrocampista della Nazionale Attilioha condiviso le sue opinioni sulla competizione per lo scudetto, evidenziando la lotta tra, che sembrano contendersi il titolo senza forti avversari. Lombardo ha affermato: "Credo che per la Juve l'importante sia rimanere attaccata al treno nerazzurro. L'organico dell'Inter è, secondo me, superiore, ma i bianconeri sono molto motivati e le loro partite sono sempre molto combattute e, soprattutto, equilibrate. Raramente la Juventus vince con due o tre gol di scarto. Questa solidità di base potrebbe permetterle di competere fino alla fine nella corsa per il tricolore. D'altro canto, l'Inter ha una grande consapevolezza e il vantaggio di aver completamente assimilato, in questi ultimi anni, il gioco di Simone Inzaghi. Alla qualità della sua rosa, ha aggiunto la forza di Thuram, che si intende benissimo con Lautaro Martinez. È sicuramente la principale candidata alla vittoria finale".