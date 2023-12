Non poteva mancare il saluto di Massimiliano Allegri nei confronti di Giorgio Chiellini, con l'allenatore livornese che si è soffermato anche sull'ex difensore nella conferenza stampa odierna.'Ci siamo sentiti dopo il suo addio al calcio, ha fatto una carriera straordinaria. È finito un pezzo della sua vita e ne inizia una nuova. Ora dovrà decidere, ha tutte le caratteristiche per ricoprire diversi ruoli. Ora dovrà cominciare da zero e rimettersi in discussione'.