Il 6 novembre è la data del prossimo impegno in trasferta della Juventus in Champions League. I bianconeri se la vedranno con il Lokomotiv Mosca, allo stadio Lokomotiv. Come sempre, per i tifosi che desiderano seguire la squadra in Russia, da oggi è in vendita il pacchetto travel, che includerà il biglietto della partita nel settore riservato ai tifosi bianconeri. Il fornitore del servizio è AWE. Si legge sul sito ufficiale della Juventus, dove vengono riportati anche prezzi e condizioni.