Rubenha parlato a SportWeek verso la gara con la Juventus di domani sera a San Siro. Le sue parole:"Al Milan ho la mente libera e faccio la mezzala come mi piace: è come tornare bambini quando si giocava a pallone senza pensieri. In campo vuoi divertirti, goderti il tuo gioco, avere anche il piacere di lavorare duro. Se ti senti libero giochi il tuo calcio migliore"."Se tutta la squadra ha questo feeling si possono fare grandi cose. Siamo la squadra migliore in Italia? Sì, ci sentiamo i migliori. Ma per queste cose si aspetta la fine"."Nel calcio, voglio vincere lo scudetto con il Milan. Fuori dal campo, non ci ho pensato molto. Voglio godermi il presente".