Una nuova idea per la Juve, magari anche per aumentare il minutaggio. Emre Can ha cambiato ruolo, nell'ultima partita della Germania contro l'Argentina. Tutto è partito dalla testa del commissario tecnico Loew, che ha tenut in campo il cenrocampista bianconera per gli oltre novanta minuti che hanno animato una delle amichevoli più belle degli ultimi tempi. L'ex Liverpool però non ha disputato una classica e canonica gara: anzi, si è fatto avanti da terzo di destra nella retroguardia a 3 che il commissario tecnico ha disegnato per affrontare in uno contro uno il forte attacco dell'Albiceleste. L'aveva fatto Allegri, l'ha ripetuto Loew. E Sarri? A 3 non gioca, ma magari da terzino aggiunto...