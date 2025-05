Getty Images

Lodo Ronaldo, oggi l'udienza: le ultime

2 ore fa



Questa mattina, dopo il rinvio dello scorso 20 marzo, si terrà la nuova udienza sullo scontro legale tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. Il tema? La mancata corresponsione delle mensilità ai tempi dell'emergenza Covid, che erano state differite nell'ambito della "manovra stipendi".



Riparte quindi la disputa e lo fa dalla decisione del Collegio Arbitrale di accogliere in parte la richiesta avanzata dai legali del portoghese obbligando la Juventus a versare a Ronaldo poco meno di 10 milioni di euro. Circa la metà di quanto inizialmente richiesto dal giocatore. La Juventus però ha fatto appello, posticipato rispetto al 20 marzo e fissato per la mattinata di oggi. Per il club questo è un fronte delicato.